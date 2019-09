¿Ya no se casa? Eso creen los fans de Jéssica Cediel por este detalle en sus redes

View this post on Instagram

Desde las arenas de @exatlonestadosunidos te mando un beso! 💋 Y te doy las gracias porque gracias a ti 🤗somos el programa número uno del horario prime en la televisión hispana en los Estados Unidos 🎤🎥 🇺🇸 @telemundo! Se siente bonito saber que todo el esfuerzo vale la pena 🥳