La actriz enfrenta días difíciles. ¿Ya no quiere vivir? Angustiantes declaraciones de María Antonieta de las Nieves preocupan a sus fans de El Chavo del 8.

María Antonieta de las Nieves es recordada por su papel de La chilindrina.

Aquella niña de colitas, gafas y pecas era la mejor amiga de El chavo.

El programa sigue al aire en algunos canales hoy en día. Sin embargo, varios de sus actores ya murieron.

María Antonieta de las Nieves recientemente vio morir a su esposo, quien ya tenía 85 años de edad.

Luego de esto pasó varios días en silencio, pero ahora reaparece y le dice a la prensa que ni siquiera sabe si quiere vivir.

Angustiantes declaraciones de María Antonieta de las Nieves preocupan a sus fans de El Chavo del 8

“No sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más. Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no me voy al extranjero”, comentó.

Ante sus tristes palabras más de uno quedó sorprendido, aunque muchos entienden que el pesar la haya llevado a decir lo anterior.

