"¿Te tomaste unas copas de más?", dijeron algunos. ¿Estaba borracha? Jéssica Cediel generó polémica por su último video.

En Instagram ella ha compartido su experiencia en República Dominicana como presentadora de Exatlón Estados Unidos.

Y es que luego de semanas, la presentadora ha revelado que se siente en casa y asimismo lo ha demostrado.

Por medio de sus publicaciones ha compartido un poco de la cultura, la comida y por supuesto, el nuevo estilo de vestir que ha adquirido, por el calor que hace en el país de los dominicanos.

Sin embargo, lo que ha generado comentarios por parte de sus seguidores es un video que recientemente publicó la modelo.

Si bien en Estados Unidos Jéssica compartía videos bailando en la sala de su casa, en esta ocasión lo hizo en su cuarto de hotel.

A diferencia de anteriores ocasiones no es bailando salsa o reguetón, sus tenues movimientos fueron al ritmo de la canción From This Moment On de Shania Twain.

Jéssica Cediel generó polémica por su último video

Los movimientos que Jéssica hizo mientras interpretaba la canción sorprendieron a sus seguidores.

Aunque se trata de una canción tranquila y muy romántica, los internautas se preguntaron si se encontraba borracha.

"¡Ay no! Esta niña cristiana le gusta llamar la atención un poquito, solo un poquito", ""¿Te tomaste una copa de más?", "Se fumó otra cosa", escribieron algunos de los usuarios de la red social.

No obstante, algunos la defendieron haciendo referencia a que el amor genera inesperadas reacciones, y ella simplemente se estaba expresando con la canción.

"Se ve divina, el amor la tiene 'loquita"", "Eres hermosa", comentaron algunos otros.

Al respecto, la colombiana no se pronunció.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar