'MasterChef Celebrity' no se ha estrenado y ya se filtraron los primeros famosos eliminados

View this post on Instagram

Hagan como Rogelio y pónganle bien el ojo a lo más importante de la semana! Lo viene es bomba!!!! @masterchefcelebrityco por RCN Sept 14. 8:00pm Sábados, domingos y festivos!!!!! #masterchefcelebrity @nicodezubiria @jorge.rausch @chriscarpentier @checoacosta @adrianalucia @andreatov @crissgeithner @consuelo.luzardo @diegotrujillo @turbofausto @oficialhassam @isaatehortua @Isabella.santodomingo @jhonalexcastano @juandacaribeshow @_kikanieto @marianagomez @marianamesap @maruyamayusa @el_mindo @oscarcordoba_ @palaciopedro @saracorrales @Sebastiancarva @jsebasmusic @canalrcn @masterchefcelebrityco ❤️❤️❤️❤️