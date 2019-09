¿La ha visto en La vuelta al mundo en 80 risas? Televidentes de Caracol dicen que Jéssica Cediel aumentó el tamaño de sus senos.

Esta semana comenzó una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas.

Una de las presentadoras de este formato volvió a ser Jéssica Cediel, que en esta ocasión será compañera de Suso.

Los televidentes no le han perdido la vista a la presentadora, tanto así, que muchos han llegado a comentar que la famosa se sometió a una cirugía hace poco.

De acuerdo con ellos, Jéssica se habría aumentado el tamaño de sus senos. ¿Usted qué cree?

"Vi en internet los lugares que visitaría para ubicarme e identificar los sitios de interés que debemos conocer. En cuanto a la ropa, llevo de todo un poco dependiendo del clima o las actividades que vaya a hacer. El resto de las cosas, en realidad, no las planeo, me gusta que me sorprendan los nuevos destinos, entonces solo me encargué de disfrutar absolutamente todo", le contó Jéssica Cediel a Caracol.

Hasta el momento se desconoce cuántos capítulos tendrá esta producción, pero se espera que en pocas semana inicie Bolívar, una novela que el canal ha estado promocionando en las últimas semanas.

