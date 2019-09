'El convento siniestro' llega a las salas de cine con su terror sicológico

Si usted es de esas personas que ama el suspenso y el terror sicológico, le contamos que ya se encuentra en las salas de cine de todo el país El convento siniestro, una cinta del director Darren Lynn Bousman, reconocido por la saga de Saw.

La historia se desarrolla en los años 50 y se centra en la historia de Mary (Sabrina Kern), un mujer que sola, embarazada y presionada por los comentarios de su época, decide albergarse en un convento para poder vivir en paz el nacimiento de su hijo. Sin embargo no será así. Y es que la joven se encontrará con una gran cantidad de secretos que la harán buscar la salida antes de morir prisionera.

A diferencia de lo que Darren hizo durante varios años con Saw, para esta cinta decidió que iba a atormentar tanto a los personajes, como a los espectadores, con miedos y torturas psicológicos. “Como decían nuestros abuelos, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y para mí es más tenebroso pensar en la mente retorcida de una persona y en lo que puede ser capaz”, le contó a PUBLIMETRO el productor y actor, Seth Michaels.

Y aunque esta no es una cinta basada en hechos reales, lo cierto es que sí está inspirada en la vida de su creadora, Sara Sometti Michaels.

“Esta es una historia creada por Sara y la ha tenido en su cabeza desde muy pequeña porque estudió en una escuela de monjas. Y cuando llegaba a su casa, se encontraba con que su mamá estaba viendo una novela latina, de monjas, y una de ellas, que era la madre superiora, era muy mala con los niños y Sara se quedó con ese trauma”.

La película fue filmada a las afueras de Madison, en Estados Unidos, famosa porque es la única ciudad que no quemaron durante la Guerra Civil de este país, así que las casas mantienen ese estilo colonial de 1800. Por otra parte, la casa que se usó como convento fue construida en 1830.

Momentos paranormales reales

Hacer cine de terror nunca será una tarea sencilla, sobre todo, cuando en ocasiones se abren las puertas del más allá en medio de las grabaciones. La filmación de Convento siniestro no fue la excepción.

"En la casa que escogimos como convento jamás pasó nada, pero cuando vayan a ver la película se darán cuenta que esta 'tiene un sótano'. Pues este sótano en realidad no hacía parte de esta vivienda, porque la construcción original no contaba con esta parte. Así que nos tocó buscar otra casa que sí tuviera un sótano y fue en ese momento cuando nos enteramos que allí había estado una morgue. Entonces todos los soldados de la Guerra Civil que morían terminaban en este lugar y por eso la energía allá sí se sentía muy fuerte. Este lugar se componía de dos pisos, pero el segundo se encontraba cerrado porque la madera del suelo ya era muy vieja y podría generar accidentes. Sin embargo, las personas que estuvieron trabajando en el primer piso nos contaron que escucharon pasos, cuando no había nadie. No soy testigo, pero también hubo aquellos que nos contaron que en las noches de filmación se caían los objetivos y caía polvo de madera al primer piso, como si alguien andara allá”.

