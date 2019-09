¡Más de uno quedó en shock viéndolos en la intimidad y sin ropa! La escena de cama que protagonizaron Greeicy Rendón y Don Jediondo en programa de Caracol.

Esta semana se estrenó por Caracol una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas.

En esta ocasión, Don Jediondo y Greeicy se convirtieron en pareja de viaje y su nuevo destino fueron Las Vegas.

Por esa razón, sus minutos de aventura comenzaron en una cama, sin ropa y supuestamente borrachos y casados.

Sin embargo, todo hacía parte de una actuación para mostrar los peligros de estar borrachos y en Las Vegas.

Un momento que sin duda más de uno amó y que no dudó en comentar en redes sociales.

"En una de nuestras salidas ella me confesó que soñaba con casarse conmigo y pues no podía perder semejante oportunidad. Como pude improvisé y le pedí matrimonio ¿Ustedes creen que aceptó?", le contó Don Jediondo a Caracol sobre esta nueva temporada del programa.

De otro lado, Greeicy reveló lo siguiente: "Este formato es para toda la familia, no se lo pueden perder porque van a conocer diferentes destinos junto a nosotros, se van a antojar y divertir mucho. Además, aunque no parezca, soy muy penosa y no se imaginan todas las cosas que junto a Don Jediondo vivimos en esta nueva temporada".

