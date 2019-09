¿Se pasaron los televidentes con los comentarios? Críticas a La vuelta al mundo en 80 risas por "promover contenido porno".

Este martes comenzó una nueva temporada del programa y una de las parejas será la de Suso y Jéssica.

Justamente, una de las paradas de esta pareja fue en Ámsterdam, exactamente en el Barrio Rojo, popular por promover el sexo y toda clase de trabajos relacionados con el mismo.

Entre todo lo que se encontraron, ambos entraron a un cine porno 5D, que de acuerdo con ellos, es una experiencia sexual que usa los cinco sentidos.

Y aunque jamás se mostraron imágenes explícitas, algunos televidentes no dudaron en afirmar que este no era contenido apropiado para esta clase de programa, ya que se "promueve el porno".

Críticas a La vuelta al mundo en 80 risas

LaVueltaAlMundoEn80Risas

¿Será que quieren repetir otra película?, parece que Jessica no. 📺: https://t.co/byollSVmyc pic.twitter.com/35pn7rKeST — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 12, 2019

Por supuesto, otros televidentes no dudaron en asegurar que "su manera de hablar de sexo daba mucha risa", y por el contrario, tomaron todo el momento con buen humor.

Sobre la nueva temporada del programa, Jéssica Cediel le dijo a Caracol lo siguiente:

"Vi en internet los lugares que visitaría para ubicarme e identificar los sitios de interés que debemos conocer. En cuanto a la ropa, llevo de todo un poco dependiendo del clima o las actividades que vaya a hacer. El resto de las cosas, en realidad, no las planeo, me gusta que me sorprendan los nuevos destinos, entonces solo me encargué de disfrutar absolutamente todo".

