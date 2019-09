¿Volverá a encenderse la polémica? Agmeth Escaf asegura que Caracol aún no le ha pagado millonaria cifra que ganó en demanda.

Hace un par de meses se dio a conocer que el actor y presentador le ganó una demanda laboral a Caracol por una serie de abusos que recibió mientras fue presentador de Día a Día.

"Terminé presentando hasta los velorios, no tenía nada de ley, ni vacaciones, ni prestaciones. Un día me enfermé, tenía incapacidad y me llamaron a trabajar al otro día. También había un problema de desigualdad respecto a mis compañeras", reveló al programa La Movida.

El mismo programa aseguró en su momento que debían pagarle cerca de 2000 millones de pesos.

Sin embargo, luego de cerca de dos meses, Agmeth afirma que el canal no le ha pagado aún lo que merece recibir por ley.

En entrevista para el programa Lo sé todo, el presentador aseguró que el proceso es largo y que por eso todavía no ha visto el dinero que le deben.

Esto como una manera de responder a las acusaciones de ciertas personas, quienes afirman que ya se está gastando el dinero en millonadas, como por ejemplo, una lujosa moto.

La respuesta del famoso colombiano podrá verlo en el siguiente video:

Esta tarde en #LoSéTodo, el actor y presentador @agmethescaf nos cuenta en qué va el proceso de la ‘platica’ que le deben ¡Te esperamos a las 3:00 con todos los detalle! Posted by Lo Sé Todo Colombia on Wednesday, September 11, 2019

