La actriz no dudó en dar una lección a sus seguidores. A Lina Tejeiro le preguntaron por qué su novio no sube fotos con ella, y así respondió.

Luego de dar a conocer a su nuevo amor, comenzaron los comentarios.

Muchos la felicitaron porque se ve muy enamorada. Sin embargo, no faltaron los reproches.

Estos, principalmente provienen de quienes le dicen que él, a diferencia de ella, no sube fotos de los días que pasan juntos.

Lina está acostumbrada a responderle a sus seguidores, y esta vez no fue la excepción.

A Lina Tejeiro le preguntaron por qué su novio no sube fotos con ella, y así respondió

Un seguidor le comentó: "Estado sentimental: Esperando que Norman Capuozzo publique una foto contigo”.

Ella, por su parte, anotó:

"No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad y tampoco alimento un amor basado en redes sociales. Yo lo hago porque así es mi personalidad y me encanta publicar varias cosas de mi vida, a mí me basta con su manera de tratarme y como me hace sentir, con lo que me demuestra en privado. No necesito de una foto para sentirme valorada".

Muchos aplaudieron su opinión, sin embargo, falta ver si Capuozzo también publicará fotos con ella.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar