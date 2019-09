"Por el oso que me ha hecho pasar": Claudia Bahamón se burló de sí misma por haber votado por Iván Duque

La presentadora es consciente de las críticas que ha recibido. Claudia Bahamón se burló de sí misma por haber votado por Iván Duque.

Durante su campaña electoral, Duque recibió el aval de muchos famosos. Entre esos, Claudia Bahamón.

Sin embargo, poco a poco ese apoyo se fue volviendo más tímido. En el caso de Claudia, pronto se dio cuenta que Duque no estaba en contra del fracking, causa que a ella le mueve especialmente.

Y sabe que en redes se lo reprochan, así que ella misma se burló de su elección para volver a pedirle al mandatario que reconsidere su postura en este tema.

#AlertaFracking

NO AL FRACKING! Usted dijo NO AL FRACKING! Recapacite🙏🏻

Luego de haberlo apoyado públicamente y por el oso que me ha hecho pasar, tengo derecho con mayor razón a reclamar el incumplimiento de su palabra señor presidente. @IvanDuque #AhPeroVotandoPorDuque

— CLAUDIA BAHAMON (@CLAUDIABAHAMON) September 10, 2019