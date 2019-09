La influenciadora cumplió un reto viral en el que lo contó todo. Tuti Vargas revela toda la verdad sobre su relación con chef de RCN y Luciano D'Alessandro.

Con respuestas de sí y no, Tuti hizo un recuento de sus amores recientes.

Y es que, aunque no dio más detalles por la naturaleza del reto, sí quedaron algunas cosas claras.

Por ejemplo, en el reto le preguntaron por su exesposo, Sebastián Yepes. Ella contestó que sí lo quería, que ya lo había superado y que todavía hablaban.

Tuti Vargas revela toda la verdad sobre su relación con chef de RCN y Luciano D'Alessandro

Sin embargo, comentó que no volvería con él. De paso, contó que no tenía nada en contra de la novia actual de Yepes, y que él no le había sido infiel con ella, como muchos creen. Aun así, comentó que sí le parecía que él había seguido con su vida "muy rápido".

Sobre Luciano, solo dijo que "sí" habían tenido algo.

En cuanto al chef Juan Diego Vanegas, dijo que sí habían salido, pero que ya no era así.

Por último, dijo que en este momento ya tenía novio, y al parecer está muy feliz.

