Exparticipante de 'Guerreros' demandó tras accidente que le ocasionó "incapacidad permanente"

View this post on Instagram

23/03/18 Hoy se cumple 1 AÑO desde lo que pasó esa noche. Sin duda, la peor noche de toda mi vida… Quiero agradecer a Dios por salvarme esa noche, a todas esas personas que han estado conmigo y las que han estado pendientes de mi recuperación en este año tan difícil. Gracias por su apoyo (porque a pesar de que a los responsables de esto ya no les importe un carajo y me hayan dejado tirado), la energía de muchos de ustedes siempre ha estado presente aunque yo ya no esté entreteniéndolos todas las noches en ese programa o de que sea un intenso con el tema de que estoy vivo de milagro. Pero créanme, que te dejen caer al cemento desde 12mts de altura porque no había ni siquiera una colchoneta o las medidas necesarias de seguridad, y quedar vivo.. Es un milagro 🙏🏼 #KeepFighting