[VIDEO] La angustiante y desesperada denuncia de Jhonny Rivera: el cantante dice que lo quieren asesinar

El cantante teme por su vida luego de una serie de llamadas. Esta es la desesperada denuncia de Jhonny Rivera a través de redes sociales.

Querido por muchos gracias a sus letras en la música popular, el cantante se enteró de que hay personas que van tras su cabeza.

Esto llegó a sus oídos a través de su hermana, quien recibió una llamada anónima. Por este contacto se enteraron que había sicarios tras la pista del cantante.

"Mirá que llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información. Supuestamente me quieren matar a mí. Buscaron sicarios en Pereira, pero que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho. Y que entonces buscaron sicarios en Cali, y los encontraron allá y que estaban dando mucho dinero por mí, que ya tenían toda la información de mí. ¿Quién me va a querer matar a mí?", relató Rivera en un video compartido a través de su cuenta de Instagram. (Cont.)

La angustiante y desesperada denuncia de Jhonny Rivera: el cantante dice que lo quieren asesinar

Luego de esto, asegura que no entiende quién podría querer asesinarlo. Por esta razón hace la denuncia pública, y da a entender que también hará una denuncia formal.

"Yo no sé cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada. Bueno, a los bancos, pero… yo no me meto con mujeres casadas. Yo quiero publicar esto por si me pasa algo. Mi hermana está muy preocupada, pero yo le digo que no hay que preocuparnos. Igual voy a denunciar esto porque de todas maneras no sé dónde irá a parar esto ni cuál es el objetivo de esas llamadas".

