El terrible detalle que tuvieron los invitados a la boda de Mauro y su novia trans

View this post on Instagram

#CaigoEnLaRed ¿Boda del año? Estuvimos en la boda de María Gabriela Isler y Mauro Urquijo, que se realizó anoche en Santa Marta, con pirotecnia y todo. . . ¿Qué fue lo que más les gustó? . . . . . . . #LaRed #NadaSeNosEscapa