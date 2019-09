[VIDEO] Jessi Uribe rompe el silencio y revela cuál es su relación con Paola Jara

El cantante confrontó los múltiples rumores en su cuenta de Instagram. Jessi Uribe rompe el silencio y habla de su relación con Paola Jara.

El artista de música popular fue noticia en días pasados cuando se conoció que se estaba divorciando.

Pronto comenzaron las habladurías, ya que su esposa aseguró no estar enterada de ello.

Luego, muchos relacionaron el final de su matrimonio con una supuesta relación con la cantante Paola Jara, con quien grabó una canción.

Cansado de los comentarios, Uribe decidió contar su verdad. Por eso, en un video que compartió en sus historias de Instagram dijo:

"Me duele que se metan a mi vida personal así tan feo, que me traten tan mal. Es un proceso que puede vivir cualquier persona. Me da tristeza que me estén mezclando con muchas personas, y más con Paola. O sea, a Paola la atacan, le dan duro porque 'tenemos algo', eso es una gran mentira. Tenemos una canción, desde el principio que llegamos empezaron con los chismes. Eso no es así", cuenta el cantante.

Así, deja claro que su única relación con Jara es laboral.

Por último, pidió que no se metieran en su vida personal. También, invitó a sus seguidores a estar pendiente de él por su trabajo y su música, más no por los rumores.

