Todo comenzó cuando Riaño hizo un trino desde su cuenta personal de Twitter. Esto, a propósito del rearme de los disidentes de las Farc autodenominados Segunda Marquetalia.

En dicha red social anotó: "me critican por decir la verdad. Fácil decir: "hay que echarles bala" cuando no somos nosotros los que vamos. Siempre ha sido así. No soy de derecha, ni de izquierda, soy colombiano, y como colombiano me duele mi país. Fin".

Alejandro Riaño desmiente meme de Juanpis Gonzáles hablando del uribismo

Después de hacer este tuit, se viralizó un meme suyo. Lastimosamente, cambiaron sus palabras por cosas que no dijo.

Esta es la versión tergiversada de su mensaje:

“No soy de izquierda, ni de derecha. Amo a mi país, y por eso digo la verdad. […] El uribismo es un cáncer donde los pobres mueren y los ricos se llenan los bolsillos, y si termino como Jaime Garzón, ya saben quiénes fueron".

Por esta razón, Riaño explicó en Instagram que estas palabras no eran suyas. “Este meme que está circulando en redes es falso… Es una tergiversación absurda del tuit de la segunda imagen", anotó en Instagram.

Sin embargo, recibió el apoyo de seguidores y amigos, que le recomendaron seguir adelante con su personaje y su comentario social y político.

