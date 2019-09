La nueva cara de MasterChef tiene en shock a varios por esta foto. Sara Corrales es fuertemente criticada por su "extrema delgadez".

Sara se dio a conocer en el reality Protagonistas de Novela, y ahora regresa a RCN para participar en un nuevo reality: MasterChef Celebrity.

El anuncio ha sorprendido y alegrado, y varios son los televidentes que la han buscado de nuevo en sus redes sociales.

Sin embargo, una de sus últimas fotos en Instagram ha preocupado.

Se trata de una foto en la que se muestra haciendo ejercicio.

Pero para muchos, la actriz está cada vez más delgada.

Junto a la foto publicó el siguiente mensaje: "Si quiero lograrlo… me comprometo, me esfuerzo, le meto toda mi energía y lo llevo a cabo. No lo dejo solo en palabras y deseos. Así que levántate y empieza".

A continuación la imagen de la polémica:

“No adelgaces más. Mejor más carnecita”, “Está linda pero pienso que está demasiado marcada, pienso que la mujer es linda por cómo es en realidad con su silueta normal, sin tanta marca, ya está demasiado fuerte” y “Para mi criterio me parece que estás muy, muy delgada, pero cómo te digo lo importante es cómo te sientas”, fueron algunos comentarios que generó la foto.

En la actualidad Sara se encuentra radicada en el extranjero, participando en diferentes producciones mexicanas.

