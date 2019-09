¿Amenazas de muerte? Esta fue la dura realidad que afrontó Manuela Gómez al salir de Protagonistas

La aspirante a actriz se encontró con duras críticas luego del reality. Manuela Gómez recibió amenazas de muerte al salir de Protagonistas.

La joven se dio cuenta que las cosas se pondrían feas cuando salió del programa.

Aunque inicialmente pensó en que muchas personas la apoyarían, no fue exactamente así.

De hecho, cuando salió se dio cuenta que no podía regresar a Medellín. Esto, ya que le habían enviado varias amenazas de muerte a ella y su familia.

Tan pronto terminó el reality se tuvo que quedar varios días en un hotel bogotano. Así se lo contó al programa de RCN, La Movida.

Manuela Gómez recibió amenazas de muerte al salir de Protagonistas

Además de las amenazas a su vida, Manuela fue víctima de bullying en redes.

“Salí como una fracasada del reality, con ‘marranuela’, con todas las puertas cerradas. Llegar a la realidad y pensar que el mundo me iba a sonreír completamente y no, tampoco. En Bogotá me tuvieron en un hotel un tiempo porque tuve muchas amenazas de muerte y no podía regresar a Medellín. Amenazaron a mi familia, fue algo muy, muy duro de afrontar y no tenía la suficiente madurez”, dijo la actriz en el programa.

Hoy en día, está dedicada a promover algunos productos en sus redes. Se considera emprendedora y ya dejó atrás algunos momentos malos que vivió por cuenta del programa.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar