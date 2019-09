Más de un televidente no está de acuerdo. El polémico cambio de look con el que Juan Diego Alvira regresa a Noticias Caracol.

El presentador es uno de los más queridos por los televidentes de Caracol.

Por esa razón más de uno no dudó en preguntar qué había pasado con él, pues no ha estado en los últimos días.

Lo cierto es que Juan Diego se encontraba de vacaciones, pero estas ya terminaron.

Este lunes el presentador volverá a Noticias Caracol, aunque parece que su regreso dará de qué hablar.

Y es que en sus días de vacaciones el presentador decidió dejarse crecer la barba.

Pero parece que no quedará en un cambio de look de vacaciones.

Juan Diego ha dicho en varios videos que podría llegar con este cambio a Noticias Caracol. ¿Será que les gustará los televidentes?

"Aquí haciendo una llamada en estos últimas días de vacaciones para ver si me dejan presentar con barba o sin barba. ¿Qué dicen ustedes? Me la dejo o no me la dejo", dijo en uno de sus videos en Instagram.

El polémico cambio de look con el que Juan Diego Alvira regresa a Noticias Caracol

Por supuesto, los comentarios sobre su cambio de look no se han hecho esperar.

"Por favor, regresa ya, pero sin barba", "Te prefiero con cara de ángel. Además, así te ves más viejo" y "La barba no te sienta bien", han sido algunos de ellos.

