¿Para emberracar a Carolina Cruz? El sugestivo piropo de Elizabeth Loaiza a Lincoln Palomeque

#tbt les cuento esta historia….hace varios meses me llamaron a una audición, me arme este look, me metí en la película, lo trabaje, hice 3 audiciones, estuve cerca y no quede en el personaje, así es nuestra carrera, en unas si, en otras no, queda uno aburrido, aveces desanimado, pero después entiendes que siempre vienen mas cosas, a los meses me salió #Sanchezgodoy en La Reina del Sur 2, hoy me acuerdo de esto y le doy gracias a Dios, por la oportunidad de proponer, de inventar, de crear así no haya gustado y por ponerme después en un gran proyecto como la Reina del Sur 2🙏🏻🙏🏻, como les parece este look?? Los leo👀 #todopasaporalgo #paciencia #lomejorestaporvenirsiempre