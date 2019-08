Más de uno la culpa de "acabar este matrimonio". ¿Paola Jara respondió a insultos de quienes la culpan del divorcio de Jessi Uribe?

La cantante colombiana ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de conocerse que el cantante se está separando.

Muchos no dudaron en culparla de la separación de esta pareja, teniendo en cuenta que ella es amiga de Jessi y ambos trabajan en el ámbito musical popular.

Pero ella, al parecer, decidió no quedarse callada y acabar con los rumores con un mensaje indirecto pero muy directo.

Hace algunas horas publicó en su cuenta de Instagram una foto con el siguiente mensaje:

"Las personas importantes en mi vida saben cómo soy… el resto que hablen lo que quieran. Les deseo una feliz noche".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la culpan de un divorcio.

Hace un tiempo algunas personas inescrupulosas la culparon de acabar con el matrimonio del también cantante de música popular, Jhon Alex Castaño.

Por eso, él tuvo que salir a responder en entrevista para La Red de Caracol.

“Es parcerita. Hemos ‘chupado’ mucho, hemos pasado bueno en muchos conciertos. En la gira que teníamos en Pereira me prendí, me dio el amor por Paola ese día. Me le fui pa’ allá, la jodí y todo, pero de ahí no pasó nada. A Paola se la llevaron para donde se la iban a llevar y yo seguí mi rumba (…) esto me trajo regaños (…) con Paola no hay nada más que una amistad linda”.

