¡Una foto inolvidable! ¿Las recuerda? Así lucían Carolina Cruz y Claudia Bahamón cuando fueron portada de Maxim hace 15 años.

Las dos presentadoras son de las caras más conocidas en televisión nacional.

Así, verlas juntas es algo que no sucede con tanta frecuencia puesto que cada una tiene su respectivo trabajo y campañas publicitarias.

Sin embargo, las dos revivieron una foto que les fue tomada en 2004, hace 15 años. En aquella ocasión fueron portada de la revista masculina Maxim.

Para dicha sesión ambas lucían un bronceado de envidia y bikinis.

Así lucían Carolina Cruz y Claudia Bahamón cuando fueron portada de Maxim hace 15 años

"Y bueno… ¿qué les puedo decir de esta foto? Me la mandó la pulga @claudiabahamon hace dos días y me tocó decirle que no la subiera, que me dejara alguito para un #TBT como hoy. Si mal no estoy, esto fue en el año 2004, ayer, hace nada… jajajajaja. Mucha carne por estos lados jajajaja, Love u, pulga @claudiabahamon", escribió Carolina Cruz junto a la foto.

Hoy en día, las dos presentadoras siguen siendo amigas y buenas colegas.

