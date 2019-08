"Es hora de lanzarse y atreverse": Alex Ubago

Alex Ubago siempre será recordado por canciones como A gritos de esperanza, Sin miedo a nada o ¿Qué pides tú? Temas que hace unos buenos años le ayudaron a algunos a encontrar pareja, y a otros, por el contrario, a pasar la tusa. Ahora, con un sonido 2019, el español regresa para presentar Maldito miedo, un tema que hace junto al artista urbano Soge Culebra.

Este tema es el primer adelanto de lo que será su nuevo disco y que cuenta en su producción con el mismo Ubago. Un tema que invita a superar los miedos, de tener el valor de arriesgar y de atreverse a intentarlo.

"Este primer single es parte de un disco que viene con un sonido bastante renovado, que hace parte de un proceso de búsqueda a nivel creativo y de composición. He tratado de cambiar y mostrar una faceta diferente a la que tengo acostumbrados a mis seguidores. En esto disco, a la vez que estoy tratando de actualizarme un poco, dejándome llevar por las nuevas corrientes, también intenté no perder mi esencia romántica de siempre. Creo que eso se siente principalmente en mis letras", le contó el artista a Publimetro.

"Es un tema que habla de no temer y dar el siguiente paso, para no quedarnos con la duda de qué hubiera si…", Alex Ubago.

La canción surge a raíz luego de que Alex conoce a Soge y de quedar encantado con su manera de escribir y cantar. Culebra confiesa ser fan de Alex y le habla de su interés de hacer un tema junto a él. Y es esa propuesta la que hace que Alex se siente a escribir esta canción. En cuanto a la inspiración de la letra, el español asegura que "nace por un amigo que estaba viviendo una situación similar a la que cuenta la canción, aunque tengo que decir que yo también viví una situación similar con mi esposa hace un tiempo, respecto a pedirle una segunda oportunidad".

En cuanto a la nueva producción discográfica, Alex asegura que ya está bastante adelantado, aunque sigue trabajando en la composición de temas. "No está terminado de grabar, hacen falta algunas canciones y otras tantas siguen siendo hasta ahora una maqueta. Pero la realidad es que no hay afán, pues pienso lanzar el disco hasta el próximo año, aunque todavía no hay una fecha exacta para su lanzamiento. La verdad es que pienso ir lanzando sencillos antes de dar a conocer toda la producción".

Ubago suma que ese sonido renovado con el que regresa tiene relación con géneros actuales como el urbano, aunque dentro de su lista de canciones también estarán las típicas baladas que lo hicieron famoso a comienzos de los 2000. "Todas tendrán un traje más actual. Hay unas baladas más clásicas pero que las hemos producido con un planteamiento más actual, hay otras que coquetean con lo urbano, y algunas que incluso tienen que ver con el trap, aunque les parezca extraño. Y es que escuchando artistas como Drake y Post Malone me di cuenta que mis letras podrían encajar muy bien con esta base. En conclusión, hay un repertorio bastante variado con sonidos que pueden hacer parte de las nuevas tendencias".

