Ya tienen un pie en las próximas competencias. Esta región es la primera semifinalista en El desafío, y las críticas no faltaron.

Era predecible, y sucedió. A muchos televidentes no les pareció justo que esta fuera la primera región en pasar.

Los amazónicos, que al comienzo tenían todo el apoyo y ahora son criticados, son los primeros semifinalistas.

Así se determinó en la prueba más reciente, donde cafeteros, costeños y tolimenses no lograron sobresalir.

No obstante, a los seguidores del programa no les gustó del todo el resultado.

Esta región es la primera semifinalista en El desafío, y las críticas no faltaron

"No estoy en contra de los amazónicos, pero creo que las ultimas pruebas los benefician a ellos ya que son de agilidad. Si le meten fuerza no creo que ganen tan seguido", comentó una seguidora en redes.

"¿Quién se aguanta a Jichi ahora con sonajero?", anotó otro.

"Por favor, que no se note que el programa le da las pruebas a los amazónicos, qué prueba tan sencilla la de hoy. Otra cosa, los amazónicos no estaban todos en plataforma cuando salieron a correr. 2.) ¿Por qué no fue considerado como trampa lo que hizo fiwi, pero cuando lo hizo Yenny nadie la devolvió si no que de una les quitaron el triunfo y los sancionaron por 2 pruebas más? Por favor, más imparcialidad, que no se note que les conviene que ganen ellos", sentenció otro.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al equipo proveniente del sur del país.

"Bravo, me encanta que hayan ganado los Amazónicos, ellos saben a qué fueron. Me duele que algunas personas se expresen tan feo de nuestros compatriotas. Esto es un juego, les invito a no denigrar de estos muchachos. No soy de ningún departamento de los que están participando, simplemente soy Colombiana".

Al final, gústele a quien le guste, los ganadores de la prueba fueron los amazónicos.

Ahora falta ver qué otros equipos se les unirán. ¿Se cumplirá la predicción de un portal de farándula?

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar