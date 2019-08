Fue en un pelea en plena calle, grabada y que se hizo viral. Giselle, ex-Protagonista de RCN, demandó a presentador que la golpeó.

Hace algunas semanas se dio a conocer el video de una pelea callejera que protagonizó Gisselle Rada y Steve Zeta, presentador.

Luego de eso cada uno de ellos dio su punto de vista sobre lo sucedido.

“Estoy triste porque es una amistad que perdí. No me esperaba que esa persona me hiciera eso”, dijo Gisselle horas después del incidente en sus historias de Instagram.

Sin embargo, el otro protagonista de la historia no se quedó callado y también habló pronto.

“Ella dice que en ningún momento se tomó una sola gota de alcohol y claramente hay pruebas de que estaba en un alto grado de alcohol”, manifestó Steve en medio de una entrevista con La Movida.

Giselle, ex-Protagonista de RCN, demandó a presentador que la golpeó

Habló el hombre del video de violencia contra Gisselle. pic.twitter.com/aUNR7B4OQJ — Ana (@PuraCensura) August 17, 2019

Y agregó: “Tengo miedo, tengo mucho miedo de lo que pueda pasar; estoy recibiendo amenazas por montones”.

Ahora es Gisselle quien vuelve a referirse al tema para Lo sé todo.

Allí afirmó que ella jamás bebió y que estaba sobria al momento de la disputa.

También aseguró que había interpuesto una demanda por los golpes que había recibido por parte del presentador.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar