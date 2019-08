Distinto, digital y divertido. Así es '¿Usted qué haría?'

Sin duda, el humor es la cura para todos los males, incluso, los más difíciles de tratar. Justamente pensando en esto y en que las personas se rían de todo lo que les pasa a diario, el humorista colombiano Jhovanoty creó ¿Usted qué haría?, un montaje en el habla sin tapujos de las situaciones que nos pasan a diario, y les encuentra el lado gracioso para divertir a su público.

Sin embargo los espectadores no se encontrarán con el stand up tradicional. Y es que a diferencia de otras ocasiones, en las que los asistentes solo son espectadores y en las que el comediante ya tiene una historia definida, en ¿Usted qué haría? las personas podrán escoger qué quiere que siga pasando dentro de la historia que cuenta Jhovanoty.

8:00 de la noche será la hora en la que podrá ver este stand up el 30 y 31 de agosto.

"La gente se va a reír de situaciones cotidianas, de lo que les ha pasado o de lo que han visto que le ha sucedido a otros, aunque esta vez hay un ingrediente adicional. El público desde su silla, con su celular u otro tipo de herramientas que vamos a usar, decidirán el rumbo de la historia. Van a tener opciones para que elijan. Por ejemplo, yo voy a poner el caso de que estoy con mi amante y ella me dice que tiene una noticia, y es entonces cuando les daré dos opciones respecto a qué noticia quieren que sea: ¿está embarazada o se enamoró de mí? En ese momento la gente vota y con base a esa elección yo voy tejiendo la historia".

Jhovanoty cuenta que esta herramienta no es usada en nuestro país cuando se habla de un stand up comedy. Y aunque ya había probado esto en rutinas para la televisión, lo cierto es que esta será la primera vez que lo intentará en el teatro.

"Me decidí a probar algo nuevo porque he aprendido que la gente siempre pide más de este tipo de montajes en los que siempre estamos hablando de lo cotidiano y riéndonos de eso. Siempre quieren algo más para no caer en lo mismo de siempre, y tienen toda la razón".

"Mi objetivo no es empezar a cuestionar posturas dentro del espectáculo, solo quiero que se entretengan y se rían, y si lo hacen en familia pues muchísimo mejor", Jhovanoty.

Un stand up family

Jhovanoty afirma que a diferencia de otros stand up, este es un show familiar, pues usa el humor blanco para no ofender a nadie y para que todos estén en la capacidad de entenderlo y reírse.

"Muchas veces las personas asumen que por el simple hecho de ser un stand up tiene que verse con la pareja o con otro adulto, sin niños. Pero mi idea es que vayan en familia, por eso mimo hemos adoptado el nombre stand up family, precisamente para que vayan y se diviertan con todas sus personas cercanas, sin importar la edad. Mi objetivo no es empezar a cuestionar posturas dentro del espectáculo, solo quiero que se entretengan y se rían, y si lo hacen en familia pues muchísimo mejor".

Si ya se animó a ver este montaje que además de humor también tendrá mucho de tecnología y del mundo digital, recuerde que las boletas para las dos presentaciones las podrá conseguir en la página web www.tuboleta.com, y en el call center 5936300.

Distinto, digital y divertido. Así es '¿Usted qué haría?'

