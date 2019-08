Solo tenía 8 meses cuando apareció en RCN. ¡Qué belleza de mujer! Así luce la hija de Betty y Armando, veinte años después.

Este 2019 ha sido un año retro, por lo menos en la televisión colombiana.

Y es que varias son las producciones que han regresado a la pantalla chica para seguir liderando en el rating.

Una de ella es Yo soy Betty, la fea, que luego de 20 años volvió a ser emitida luego de conocerse la muerte de su creador, Fernando Gaitán.

Varios son los personajes que muchos recuerdan, y hasta hubo algunos que comenzaron su carrera en esta producción.

Una de ellas es la bebé que fue por un tiempo la hija de Betty y Armando.

Muchos se preguntan qué habrá pasado con ella, y lo cierto es que ya sabemos quién es.

Se trata de Paula Daniela Yepes, quien tan solo tenía 8 meses cuando comenzó apareció en la novela.

Y es que fue la elegida, en medio de una audición en la que participaron más de 50 bebés.

“Nunca he charlado con Ana María Orozco, ni con Jorge Enrique Abello. Los admiro profundamente como actores. Sé del éxito mundial que ha tenido la novela, pero también reconozco el elenco tan valioso que tuvo. Ahora que repitieron los capítulos, la he seguido puntualmente y me gustará ver las escenas en las cual aparezco. Será emocionante saber que me volví famosa por algo que ni me di cuenta”, le contó la joven a Uniminuto Radio.

