Katherine fue la protagonista de un nuevo capítulo de Se dice de mí.

Allí habló sobre varios aspectos de su vida, entre esos, el amor.

Al programa de Caracol le contó de su relación con el actor Lincoln Palomeque, que a diferencia de lo que muchos pensaron en su momento, no acabó por culpa de Carolina Cruz.

Un amor que no duró mucho debido a que ella acababa de salir de una relación con Juan Manuel Dávila, el empresario que también salió con la exreina Valerie Domínguez.

“Fue súper bonito en su momento, pero dije: ‘Yo no puedo seguir aquí’, porque yo estaba enamorada de Juan Manuel. Entonces, me tocó decirle [a Lincoln]: ‘No puedo’”.

También contó que su amor con Juan acabó por una infidelidad.

Y sumó: “Habíamos peleado, yo le dije que no lo iba a acompañar a unas fiestas del mar, y resulta que después me llama una amiga, otra actriz, y me dice: ‘Oye, que lo vi con Fulanita agarrados de la mano’. Yo: ‘¿Ah? No lo puedo creer’. Y a partir de ahí empezó todo el rollo; fue horrible”.

¿Carolina Cruz fue la culpable de la ruptura entre Katherine Porto y Lincoln Palomeque?

