La verdad sobre lo que pasó con Pautips tras conmoción por su estado de salud

La famosa influencer contó, en un video, que se iba a retirar de su oficio luego de saber que estaba enferma por depresión y desórdenes alimenticios, sin embargo, ella misma salió a aclarar su propio video.

De acuerdo a lo que dijo en sus historia en Instagram, la influenciadora bogotana no va a dejar de hacer videos y grabó ese video hace dos meses.

"Quiero que sepan que este video lo grabé hace dos meses y no lo subí porque había empezado mi tratamiento y me esperé hasta ahorita", contó.

Ella dice que empezó el tratamiento y, ahora, ya se siente mucho mejor de sus malestares.

"En este momento no estoy como estaba en ese momento. Ya me siento mucho mejor, he subido de peso", agregó.

Sin embargo, quiso dejar claro que ella no va a dejar de subir videos a sus redes sociales y advirtió que seguirá, al menos en Instagram.

"Simplemente me estoy tomando un tiempo. No se les haga raro si sigo subiendo contenido a Instagram", concluyó.

