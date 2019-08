London Brown reflexiona sobre 'Ballers' en su última temporada

Protagonizada por Dwayne Johnson, Ballers cuenta la historia de Spencer Strasmore, un futbolista retirado de la NFL, y su grupo de amigos. Sus vidas son el centro de esta narración, que trata sobre la realidad de lo que implica convertirse en estrellas deportivas tentadas por los excesos.

La serie también retrata lo difícil que es llegar a la cima, las vicisitudes de ser un famoso millonario con miles de ojos encima, y, por otra parte, lo que sucede cuando la fama y el éxito dejan de estar allí. 'La Roca', fiel a su apodo, será quien trate de mantener a sus amigos lejos del caos de la fama y el dinero.

En el mundo de los Ballers

¿Y qué es un Baller? Este coloquio se utiliza en la jerga norteamericana de los deportistas para referirse a quienes se dedican profesionalmente al deporte, pero también se usa para hablar de quienes viven el lado oscuro de esa fama.

En dicho ambiente, no es raro encontrarse con antagonistas como Reggie (London Brown), quien interpreta al sobre protector amigo de Vernon (Donovan W. Carter), a quien le ayuda a cuidar sus finanzas. Hablamos con Brown sobre lo que viene en esta temporada, y cómo su personaje realmente es un incomprendido a quien muchos no soportan, a pesar de que a la larga entiendan sus intenciones. "Reggie es mucho más maduro en esta temporada, entiende mejor cómo funcionan los negocios. Puedo decir que estará mucho más en control", cuenta este actor de 38 años nacido en Los Ángeles, que no es ajeno a la opinión que los televidentes tienen de su personaje.

"Por un lado, sí creo que Reggie es un incomprendido, la gente solo ve el lado negativo de él cuando está siendo fastidioso. Y eso pasa con todas las personas que conocemos, solemos juzgar siempre muy rápido, pero lo cierto es que cuando comienzan a conocer a Reggie y a ver todas las capas de su personalidad, se dan cuenta que él también es un muy buen compañero, que quiere evitar que otros se aprovechen de Vernon. Puede que no lo haga de la mejor manera, pero al final del día su propósito es ese, estar ahí para su amigo", cuenta Brown.

En esta temporada, se hablará mucho más sobre el mundo del futbol americano universitario, algo que a muchos fans de la serie les resultó emocionante. Además, porque reforzará un aspecto de Ballers que ha hecho que la historia tenga eco entre los televidentes: la madurez vista desde las diferentes etapas de la vida. En esto concuerda Brown, quien asegura que muchos se identificarán con su personaje Reggie en este apecto. "No somos los mismos en nuestros veintes que en nuestros treintas. Él solo está tratando de encontrarse a sí mismo, como todos", dice.

Tal vez sin sorpresa, el actor no se queda sin mencionar el hecho de haber trabajado con Dwayne Johnson en esta producción. 'La Roca' es el mejor pagado de todo Hollywood, y llegó a este reconocimiento gracias a su ética de trabajo. "Puedo decir que es una de las personas más trabajadoras en el medio", dice Brown. "Entre grabaciones pasa su tiempo en el gimnasio, y eso es algo que aprendí de él. Pero también es una persona con un enfoque creativo impresionante, porque las grabaciones pueden ser largas y él nunca pierde la concentración. Por si fuera poco, nunca ha dejado de tener los pies sobre la tierra, porque a pesar de la fama y todos los fans que tiene sigue siendo la persona más amable. Definitivamente he pasado muy buenos momentos trabajando con él".

Ahora que la serie se acaba, Brown también comparte una reflexión sobre el impacto que tuvo la historia y cuenta cómo se encariñó con su "insoportable" personaje, que llegó a ser uno de los más odiados de la serie. "Me gusta el guion y los diálogos, porque no se puede pretender actuar algo que no sientes y a nosotros nos permitieron adaptar algunas cosas a lo que sentíamos en el momento en las escenas. Los personajes son reales, y hasta yo he conocido a algún Reggie en persona. Esta es una serie distinta a todas porque cubre muchos temas diferentes, y esto le permite a las audiencias identificarse en varios niveles", comenta el actor.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar