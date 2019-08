¡Muy generosa! Este es el regalo que Karol G le dará a su natal Medellín

View this post on Instagram

MEDELLÍN , Mi casa, este 7 de Septiembre posiblemente sea uno de mis días más felices 💛✨✨✨ Éste es el concierto de todos , ENTRADA LIBRE !! De mi para ustedes que fueron mis primeros fanáticos y eso es algo que jamás olvidaré. Todos los detalles a partir de mañana pero separen la fecha que eso va a estar 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Gracias @alcaldiademed por ayudarme a hacer esto posible !!!! MEDELLÍN, con Karol G este concierto es el concierto de TODOS !!!! 🌞💛✨🌞💛✨🌹