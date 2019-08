La youtuber contó que no pasa un buen momento. Pautips confirma que está enferma y se retira de Youtube: "No me amo y no estoy feliz".

Paula Galindo es reconocida como la youtuber más importante del país, pero eso no ha sido impedimento para que haga una pausa en su carrera.

De acuerdo a lo que cuenta en su canal de Youtube, está sufriendo de depresión y los desórdenes alimenticios.

“Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí”, afirmó.

La joven bogotana afirmó que, por ahora, dejará de subir videos a su canal y espera regresar como ejemplo de superación.

“Ojalá cuando todo esto termine yo pueda venir aquí con la cabeza en alto y les pueda decir que sí se puede salir de una adicción, de un problema mental, de un trastorno alimenticio, de la depresión. Cuesta pero se puede”, agregó.

Paula pidió a sus seguidores que no se dejen guiar de estereotipos y dejen de crear en felicidad y cuerpos perfecto, algo en lo que ella también cayó.

“En este momento yo no me amo, yo no hago cosas que son de amor. Necesito recuperarme, escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo”, concluyó.

