La joven sorprendió a sus seguidores luego de anunciar su retiro. ¿Pautips no piensa regresar a YouTube? Esto fue lo que dijo.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si esta será una despedida definitiva.

En los 12 minutos de video de Pautips, lo que cuenta es que el estar en otro país y muchos otros factores la llevaron a deprimirse.

En este momento, dice, ya no se siente como ella misma.

“Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí”, afirmó.

Sin embargo, también terminó el video en una nota algo más positiva. En ciertos momentos se refiere a su regreso, y dice que quiere "volver" recargada.

“Ojalá cuando todo esto termine yo pueda venir aquí con la cabeza en alto y les pueda decir que sí se puede salir de una adicción, de un problema mental, de un trastorno alimenticio, de la depresión. Cuesta pero se puede”, fueron sus palabras.

Pero aunque se mostró entusiasta frente al futuro, no dio una fecha de regreso a la plataforma donde se hizo famosa.

