El cantante dio una lección de madurez para sus seguidores. Ejemplar mensaje de J Balvin para su exnovia fue aplaudido en redes.

El reguetonero paisa es uno de los colombianos con más seguidores en Instagram.

Por esta razón, lo que hace en esta red social suele ser tema de conversación. Y esta publicación no pasó desapercibida.

Se trata de una vieja foto que publicó junto a María Osorio, quien fue su novia por diez años.

A ella le dedicó el siguiente mensaje por su cumpleaños, en el que le demostró su gratitud y cariño.

Ejemplar mensaje de J Balvin para su exnovia fue aplaudido en redes

"Feliz cumpleaños a quien fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor AMIGA", escribió J Balvin.

Ella, por su parte, también le contestó con un largo mensaje en que el que tranquilamente le dice que lo ama y que lo considera su alma gemela, pero en un sentido amistoso.

"Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos del🌈. Te amo demasiado".

En los comentarios más de uno se sorprendió por la madurez de ambos y los felicitaron por la bonita amistad que mantienen.

