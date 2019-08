Juan Pablo Vega quiere rescatar la 'Conexión' con la música

Conexión Real Colombia, así se llamó la gira con la que el cantautor, guitarrista y productor musical llegó a las ciudades que no había tenido la oportunidad de visitar con las canciones que ha hecho en casi una década de carrera.

El músico estuvo en ciudades como Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga, a las cuales llegó con la intención de estrenarse en el mundo de las giras junto a su banda. "Es la primera vez que hacemos una gira acá en Colombia. Es una sensación agridulce porque no habíamos tenido la oportunidad en estos años. Siendo la primera estuvimos bastante emocionados de conocer mucha gente de diferentes lugares del país. Fue una sorpresa bonita el poder conocernos con personas que nos habían escuchado, pero con las que no nos habíamos podido ver".

Para Vega, es clave rescatar el valor de los conciertos por su sentido humano de interacción: "de ahí venía el nombre de la gira, de la creencia que tenemos de que una de las manifestaciones humanas más bonitas es la música en vivo, porque permite conectarse con la gente. Se trataba de eso, de dejar atrás esta era digital en la que a veces los músicos nos recostamos un poquito por todo el tema de las views en videos, las suscripciones y los followers. Realmente, lo más importante es conectarse con la gente humanamente".

Pluma en mano

Juan Pablo Vega es conocido en el medio musical por sus arreglos musicales. Sus letras, sin embargo, no pasan de agache. Su metodología para escribir no tiene mucho de ritual, pero sí de las ganas que le nacen de crear música. "He tratado de desmentir el concepto romántico e idílico que existe sobre escribir", cuenta. "La gente se lo atribuye a una musa y una inspiración, que sí existe, pero finalmente lo más importante es la voluntad de escribir una canción. Se me hace más fácil escribir solo por la cuestión del pudor, de soltar ideas sin ningún tipo de filtro. Pero también, escribir con otras personas es chévere, sobre todos cuando todos nos conectamos.

Al mencionar esto, es imposible no pensar en las dificultades de todo el proceso, sobre todo cuando es compartido. Y si hay un músico que sabe de colaboraciones es Vega, quien no niega el grado de dificultad de escribir en conjunto, sin dejar de mencionar que hay personas con las que hay una conexión particular. "No te imaginas lo incómodo que puede llegar a ser una sesión de songwriting, pero siempre es muy divertido", dice. "Por dar un ejemplo, una persona con la que siempre escribo es con Esteman, que es una persona con la que además de ser grandes amigos existe una fortaleza y una identidad. Con él y con mi pianista Miguel Rico, con quien ya hemos hecho varias canciones. Hay personas con quienes es más fácil. Hay otras con las que toca ser una especie de terapeuta para que se quiten esas trabas, quitarle capas a la cebollita para llegar a lo importante".

Cantar, escribir ¡y producir!

El bogotano ha sido la mente detrás de proyectos musicales de artistas destacados de los últimos años en el país, como Monsieur Periné, Manuel Medrano y Esteman, entre otros. Así, tiene la enorme ventaja de conocer de cerca el sonido colombiano actual detrás de la consola como productor y delante del micrófono con sus propias canciones. Y al hablar de lo que está sonando en el país actualmente tal vez no resulte sorprendente saber que, en su opinión, "hay una saturación de una fórmula que no está dando tanto", pues el sonido actual "está bastante homogéneo".

Aunque Vega no cae en el estereotipo del músico que detesta el reguetón, sí cree que este puede evolucionar todavía más. "Cada vez veo que se están tomando menos riesgos", dice. "Yo estoy en contra de la censura, de esos estigmas que ha generado la música urbana. Me refiero al reguetón, al dembow y al trap. Acá en Colombia tenemos excelentes exponentes que lo han llevado a otro nivel. Hablando de productores también hay muy buen nivel", comenta, y hace un llamado a quienes están haciendo pop para que se desmarquen de la fórmula. "La otra parte de esto es el pop, que también se fue para el dembow. Siento que se está descuidando un gran porcentaje de público sensible, que está esperando otro tipo de contenidos. Sin embargo hay muchos artistas que lo están haciendo muy bien. Hay que arriesgar más, apostar un poquito más a hacer cosas distintas para salirnos de ese croquis que ya se está saturando", agrega.

Lo que falta por venir

La buena noticia para los fanáticos de Vega es que ya está trabajando en su próximo álbum, del que no nos adelanta mucho más, pero tampoco nos niega la promesa de esperar más de la variedad que lo caracteriza. "Estoy grabando un disco que ya está muy adelantado, y como siempre tratando de no hacer las mismas cosas sino de tratar diferentes géneros que me llaman la atención. Si todo sale bien, ya en noviembre o diciembre tendré algo para mostrarles".

