¡Mucho las ven perfecta, pero no es así! Jéssica Cediel se quita el maquillaje para mostrar el problema en su rostro que la está atormentando.

Jéssica es una de las presentadoras más queridas y cotizadas de Colombia.

Por eso no es raro verla trabajar a cada segundo.

Hace un tiempo estuvo en nuestro país siendo presentadora de Yo me llamo, pero luego de eso volvió a Estados Unidos, donde está radicada desde hace varios años.

Y justamente allí es una de las presentadoras del programa Exatlón, que aquí ya tuvo una edición presentada por RCN.

Pero más allá de observar su belleza, varios fueron los seguidores y televidentes que se fijaron que a Jéssica se le ha estado manchando la piel.

Y fue por eso que ella decidió responder a través de varias historias de Instagram.

“Qué si tengo la cara manchada, sí. Se me manchó más de lo que ya la tenía. Sí me estoy cuidando, me pongo cinco protectores solares en la cara. Estoy trabajando directamente debajo del rayo del sol”.

Y más adelante sumó que a pesar de que realmente le preocupa su rostro, lo que no le interesa son las críticas:

“Igual no me importa una mancha no me hace ni mejor, ni peor persona”.

Las confesiones de la presentadora podrá verlas en el siguiente video:

Jéssica Cediel se quita el maquillaje para mostrar el problema

