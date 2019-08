Un grave problema de fondo que jamás mostraron las cámaras. "Alguien no me quería": Ernesto Calzadilla cuenta la delicada razón de su salida de Yo me llamo.

Hace algunas semanas se dio a conocer la salida del presentador de Yo me llamo.

Y es que para su versión 2019, será Carlos Calero el encargado de presentar este formato.

Muchos se quedaron con dudas, respecto a por qué se había ido, o si en realidad había sido despedido.

El mismo presentador y actor acabó con todos los rumores en medio de una entrevista con Noticias Uno.

“Alguien no quiso que yo estuviera en esta temporada y lo logró”, afirmó, aunque no reveló exactamente quién era.

También contó que aunque había pedido un poco más de dinero para esta nueva temporada, lo cierto es que el canal le dijo que no podía y él finalmente se acomodó al montó que le ofrecieron.

“No solicitamos nada más que lo que la producción había ofrecido la temporada pasada para este año, un 10 % simplemente, y no había presupuesto, era menor que la temporada pasada. Está bien, yo puedo entender que es un negocio, que no tienes el caché para tu presentador y, bueno, aceptamos eso, nada más”, sumó al medio.

Ernesto Calzadilla cuenta la delicada razón de su salida

