La actriz incluso se tuvo que ir del país. Los tormentos que Ana María Orozco vivió por su papel de Betty la fea y de los que pocos saben.

Protagonizó la novela más popular de Colombia, pero no todo fue color de rosa.

Al menos, así lo recuenta un artículo de Las2Orillas. Allí, se habla de todo el tormento que vivió Ana María Orozco durante y después de la novela.

Pues mientras todos celebraban el éxito de la misma, ella la pasaba mal por cuenta del salario que recibía.

"En más de una ocasión Ana María Orozco se quejó ante los medios de que los únicos que se enriquecían con su actuación era RCN. (…) El trato del canal no era el mejor. En abril del 2001, cuando Betty la fea reventaba los termómetros de audiencia, Orozco dejó de ir dos días a la filmación de la telenovela. Los directivos no querían hacerle una prórroga a su contrato. Ana María estaba molesta no sólo con el canal sino con el país", asegura el artículo. (Cont.)

Los tormentos que Ana María Orozco vivió por su papel de Betty la fea y de los que pocos saben

Pero, además del mal pago, Ana María no se llevaba bien con la fama. Al parecer, en la calle la asediaban y no podía vivir tranquila.

Por si fuera poco, su matrimonio con el actor Julián Arango también se derrumbaba. (Cont.)

Así, Ana María no solo enfrentaba una difícil situación personal y económica, sino que también trataba de lidiar con la fama.

Eventualmente se fue a vivir a Argentina, donde conoció al padre de sus hijas y después a su actual pareja.

Hoy en día, sin embargo, la actriz se muestra más reconciliada con su personaje. De hecho, lo interpretó una vez más para la versión de Betty en teatro.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar

Así fue como Lorna Cepeda se quedó con el papel de Patricia Fernández Con este "detallito" fue que llegó a ser "la peliteñida"