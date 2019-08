¡Jorge Enrique Abello volverá a ser papá!

View this post on Instagram

Cuando seas grande. Qué digo, cuando seas más grande, espero conserves esa sonrisa con la que nos iluminas día a día. Cuando seas más grande, espero aún encontrarme con esa luz en tus ojos del niño que te habita, esa que tu papá ha logrado después de muchos años conservar, espero encontrar lo mismo en ti. Cuando seas más grande, decide estudiar o hacer lo que más te haga feliz en la vida, sea lo que sea. Cuando seas más grande, espero encuentres en tu interior todo lo que necesites, no debes buscarlo en ningún otro lado. Cuando seas más grande, recuerda que seguimos creciendo pero que la juventud es un estado del alma. Cuando seas más grande, espero haberte dejado crecer y alcanzar tus metas a tu propio ritmo, diferente al de todos. Cuando seas más grande de lo que ya eres mi pequeño gigante seguiremos a tu lado, desde cualquier plano de nuestra existencia. Ph @kikepionn