El actor Julio del Mar falleció a sus 75 años de edad

View this post on Instagram

El actor Julio del Mar falleció este domingo 25 de agosto, a 13 días de cumplir 76 años, luego de varias complicaciones respiratorias. El artista barranquillero siempre será recordado por sus personajes en series y telenovelas como Escalona, Pecado santo, La viuda de Blanco, Siete veces amada, La venganza, Pasión de Gavilanes, entre otras. . . . . . . . #JulioDelMar #LaRed