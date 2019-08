Así ha sido la vida de la hija de Kaleth Morales sin su padre

View this post on Instagram

La historia que se sabe de esta canción es que a mi señor padre lo invitaron a una finca, él (siendo como era😂) le echó el ojo a una muchacha, pero esta le dijo que él era muy parlero, y le propuso el trato de que le escribiera una canción y ella le daba un beso, y pues, pese a lo fugaz del encuentro, nació esta canción que quiero compartir con ustedes. (Ese día le regaló el estuche de su guitarra firmado a un seguidor que estaba allí😔). Besos para todos #JuevesDeSerenata #Vallenato #KalethMorales