Natalia Ramírez hizo un curioso comentario sobre la novela. ¿Tiene razón? Esta es la polémica declaración de Marcela sobre Betty la Fea.

Ahora que la novela volvió a estar en boca de todos, muchos quieren revivir los detrás de cámaras.

Así, el programa La Movida no fue la excepción y tuvieron a Natalia Ramírez, quien interpretaba a Marcela, como invitada en su programa. (Cont)

Esta es la polémica declaración de Marcela sobre Betty la Fea

La entrevista con Natalia Ramírez puede verse a partir del minuto 24.

Allí, Natalia habló de su personaje, y aunque admite que Marcela "era una antipática", también comentó que, para ella, la verdadera villana era Betty.

“Yo creo que la villana es Betty. Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que Armando le haya mentido. Crea una empresa ficticia para cumplirle a Armando para que no lo puedan embargar. Me quita la empresa, el novio y todo, ¿y la mala soy yo?”, dijo en el programa.

“Hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta que Marcela no es una villana. Es más, yo creo que la villana es Betty”, agregó Natalia, con quien más de uno estará de acuerdo.

