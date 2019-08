¿Se metió donde no debía? ¿Paola Jara acabó con el matrimonio de este famoso cantante?

Hace unos meses nacieron los rumores respecto a que Paola Jara y Jhon Alex Castaño tenían una relación.

Todo esto después de que se viralizara un video de ambos.

Este los mostraba en un concierto en Pereira, sonriendo y hablándose al oído.

Hasta se llegó a especular que el matrimonio entre Castaño y su exesposa había terminado por culpa de ella.

Justamente para acabar con esos rumores, el mismo Jhon Alex habló sobre el tema.

Lo hizo en entrevista con La red de Caracol.

“Es parcerita. Hemos ‘chupado’ mucho, hemos pasado bueno en muchos conciertos. En la gira que teníamos en Pereira me prendí, me dio el amor por Paola ese día. Me le fui pa’ allá, la jodí y todo, pero de ahí no pasó nada. A Paola se la llevaron para donde se la iban a llevar y yo seguí mi rumba (…) esto me trajo regaños (…) con Paola no hay nada más que una amistad linda”.

Y agregó: “Está muy hermosa y todo, pero Paola es de otro lado y yo de otro también. No hubo nada más de lo que se vio en los videos”.

Por su parte, contó las verdaderas razones por las que su matrimonio con Patricia Rodríguez, madre de sus dos hijas, había terminado.

“Empezamos a trabajar (…) nuestra relación crecía, vino Salomé, vino Luna (…) nos dedicamos a trabajar y a trabajar y estas cosas también empiezan a deteriorar mucho una relación amorosa”, dijo.

