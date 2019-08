La novela del Canal RCN ha despertado el interés de todos, 20 años después. La actriz de 'Betty, la fea' que confesó no tener relaciones sexuales desde hace 10 años

La novela ha hecho que muchos de sus protagonistas renueven su fama, es el caso de Marcela Posada, quien interpreta a la 'Jirafa'.

Ella, en entrevista con La Movida, del Canal RCN, confesó que hace 10 años no sostiene relaciones sexuales.

“Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, afirmó.

Posada afirma que se siente feliz con ella misma y fue una decisión de vida que la ha hecho feliz.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó.

La actriz de 'Betty, la fea' que confesó no tener relaciones sexuales desde hace 10 años:

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: