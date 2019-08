Esta es la segunda acusación en menos de una semana en contra de la cantante. Una mujer denuncia a Katy Perry por presunta agresión sexual.

Katy Perry continua en la polémica. Hace unos días, el protagonista de su videoclip "Teenage Dream", Josh Kloss, la denunció en su Instagram por agresión sexual. Ahora, se suma otro caso en su contra, esta vez por parte de una mujer.

Se trata de la presentadora rusa de televisión, Tina Kandelaki, quien reveló que la cantante trató de sobrepasarse con ella en una fiesta privada. La mujer afirmó en su cuenta de Telegram que "en una ocasión me invitaron a una fiesta con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión".

Luego, la comunicadora, precisó que logró salir de la incómoda situación ya que "la cantante buscó otra mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes sucios". Kandelaki sostuvo que decidió contar el hecho luego de que Josh Kloss denunciara el episodio en que Perry le bajo los pantalones en público.

"Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta. No me sorprendería que la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos, de repente, recordaron su identidad perdida", añadió Tina Kandelaki, sin precisar en que año ocurrió el incidente.

En tanto, Katy Perry, aún no ha se ha pronunciado sobre estas dos denuncias en su contra.