"Es una historia que toca temas muy reales, pero teniendo como protagonistas a dos superhéroes": Capa y Daga

Hablamos con sus protagonistas, Aubrey Joseph (Capa) y Olivia Holt (Daga).

La temporada pasada Capa y Daga pasaron por muchas cosas. ¿Cómo ha evolucionado esa relación, desde el comienzo hasta el final de esta segunda temporada?

Aubrey Joseph: Siento que la relación ha evolucionado a niveles extremos desde la primera temporada, hasta acá. Y es que en los primeros episodios, a pesar de que tenían una conexión, se estaban conociendo, así que no tenían nada de confianza. Y claro, ahora los ves en este punto y ya sientes que son familia. Ahora ellos sienten la obligación y la necesidad de estar en contacto el uno con el otro.

En la temporada pasada se tocaron temas muy importantes, y en esta temporada es la trata de personas. ¿Qué tan importante es para ustedes hacer parte de una serie que maneja temas de actualidad, pero que no son banales?

Olivia Holt: A mí me encanta ver series que son reales, y al mismo tiempo, me gusta estar en producciones que tocan temas que pasan en nuestra sociedad. Gracias a eso puedo disfrutarme más mis personajes y gozarme mucho más de los guiones. Entonces me siento muy afortunada de ser parte de una serie que toca temas muy serios, pero bajo la premisa de un par de adolescentes que han descubierto unos poderes, están tratando de adaptarse y trabajar con ellos para usarlos de la mejor manera.

Capa ha cambiado con Daga pero también con su madre. ¿Cómo es la nueva relación que tienen ellos?

Aubrey Joseph: Uno generalmente ve a sus padres como personas perfectas, pero ahora que se ha ido de su casa, y con todos los sucesos, él logra ver quién es realmente su madre y la pelea interna que ella maneja a diario. Y justamente, es esa locura lo que ha hecho que Capa realmente se enamore de ella y quiera cambiar los errores del pasado respecto a su relación.

Pero Capa no es el único con problemas y cambios familiares. ¿Cómo es la relación entre Daga y su madre? Háblenos un poco de cómo ha ido creciendo y evolucionando.

Olivia Holt: Ella y Melissa tienen una relación complicada, como todo el mundo sabe. Pero en la segunda temporada empiezan a construir un verdadera relación, y es que ya lo merecen pues han luchado durante tantos años para poder estar en un buen lugar. Ella no es nada afectiva con su mamá, pero finalmente empieza a verla con otros ojos. Yo realmente disfruto al ver esa relación, y por supuesto trabajar con Andrea Roth es un sueño hecho realidad.

"El lazo de esta pareja se hace cada vez más fuerte, y para mí es un placer ser testigo directo de esa amistad", Aubrey Joseph (Capa).

¿Qué sintieron cuando realmente se dieron cuenta que iban a interpretar un superhéroe de Marvel. ¿De alguna manera cambió sus vidas de alguna forma?

Olivia Holt: Yo siempre he sido fanática de Marvel, bueno o desde que me acuerdo. Así que el hecho de hacer una audición para una serie de Marvel ya era muy emocionante. Pero ya cuando sabes que vas a interpretar a un personaje de esta clase, primero lo sientes muy irreal, después te tardas en aceptarlo, y finalmente te das el golpe de tu nueva realidad. Y es en ese momento cuando comienzas a trabajar duro.

Aubrey Joseph: Así que cada día al llegar al set de grabación y ver a tanta gente ahí, trabajando, siempre te dan muchas ganas de crear una gran historia y de desarrollar los personajes desde cero. Claro, es mucho trabajo, pero hacen que tu experiencia y tu carrera profesional realmente valgan la pena.

Olivia Holt: Recuerdo el primer día en que comencé a trabajar en este proyecto, estaba con el equipo de trabajo eligiendo todo lo que iba a pasar con Daga y cómo iba a evolucionar su personalidad durante las temporadas. Y me acuerdo estar sentada allí en la sala, escuchándolos hablar de cómo iba a ser todo para el personaje y las situaciones que iba a vivir. Y yo simplemente quedé encantada y me cautivó todo lo que escuché. Desde ese momento me conecté con esta adolescente.

Esta historia conecta con muchas personas porque estamos hablando de dos héroes tratando de lidiar con sus poderes, así que vale la pena preguntar: Si pudiera elegir algún tipo de poder para vivir con este el resto de sus años, ¿cuál sería?

Aubrey Joseph: La habilidad de tener un puñal cada vez que quiera, porque con esta inseguridad nunca se sabe, lo digo, solo por espantar. También pienso en la capacidad de teletransportarse. Ir a casa a ver a mi madre cada vez que quiera me parece increíble.

