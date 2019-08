Ya se estrenó en nuestro país. 'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva película de Tarantino, ya se encuentra en las salas de cine.

La novena cinta del director, es protagonizada por un elenco conformado por Leonardo Di Caprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

La historia sigue a un actor de televisión y a su doble que se aventuran en una inesperada odisea paralela a los asesinatos del famoso asesino serial, Charles Manson.

"Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate", adelantó Tarantino a los medios hace un tiempo.

Recordemos que dentro de la historia real, Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta 'la Familia'.

"He trabajado en este guion durante cinco años y he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen", añadió Tarantino.

