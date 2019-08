Los más religiosos no le perdonan su estilo de vida. "No esperen una santa, callada, hipócrita": Jéssica Cediel explota por ataques de cristianos.

La presentadora se cansó de los malos comentarios por parte de los internautas y les respondió.

Jessica Cediel estalló en su reciente publicación de Instagram.

Esto luego de ser fuertemente criticada por su novio, su forma de vestir y hasta sus creencias religiosas.

A diferencia de anteriores ocasiones, la presentadora se mostró muy calmada para aclarar algunas dudas que hay de ella en el mundo digital.

La modelo no es indiferente a los comentarios que recibe por medio de redes sociales.

Es por eso que de una u otra manera se siente atacada por su forma de ver la vida desde que reveló su religión.

Si bien, la mujer ha revelado que tiene una relación espiritual con Dios, esto no la limita a disfrutar la vida.

"Yo no entiendo por qué algunos son tan doble moral, y mucho menos por qué hay tanta intolerancia a las creencias y procesos de los otros", afirmó.

Jéssica Cediel explota por ataques de cristianos

Asimismo, la bogotana afirmó que aunque disfruta la vida, Dios sigue siendo su prioridad, dejando claro que ella es la que tiene claro cuál es su identidad y no tiene por qué dar explicaciones.

"Yo no se por qué la gente vienen a mis redes sociales a criticar. O a esperar una monja, una santa, que no hable que no diga o haga nada", expresó.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar