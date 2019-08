El humorista confesó que también está padeciendo de esta enfermedad. Las conmovedoras fotos que Hassam publicó de su madre, quien murió de cáncer.

Hace algunos días Hassam sorprendió a sus seguidores con el siguiente mensaje en Instagram:

"Inicié quimioterapia pues detectaron mieloma múltiple, es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo".

Pero eso no fue todo. Paradójicamente, tan solo días después de este anuncio, confirmó que su madre había fallecido a causa del cáncer.

"Hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre".

Por eso, en los últimos días ha estado publicando fotos de su madre en redes, agradeciéndole por todo lo que ella hizo:

Conmovedoras fotos que Hassam publicó de su madre

